Çörek otu balı yeni gelir kapısı oldu; sırada çoban çökerten ve topuz dikeni var

Çorum’un Alaca ilçesinde bir ziraat mühendisinin girişimiyle altı yıl önce başlayan çörek otu üretimi, çiftçilerin yanı sıra bal üreticilerine de gelir kapısı oldu.

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Serkan Sayın’ın girişimleriyle 2016’da 35 dönüm alanda başlayan çörek otu üretimi, alternatif tarım ürünü olarak iyi gelir sağlaması sayesinde yaygınlaştı. Üretim alanı genişleyen bitkiden 2021’de elde edilen 2 ton çörek otu balında üretimin bu yıl artması bekleniyor.

20 yıldır arıcılık yapan Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Kahriman, AA muhabirine, son iki yıldır ağırlıklı olarak çörek otu balına yöneldiğini dile getirdi.

‘Verim kaybı olmadı’

Kentte geçen yılki kuraklığın bal üretiminin azalmasına neden olduğunu ancak Alaca’da çörek otunun üretiminden dolayı balda verim kaybı olmadığını söyleyen Kahriman şöyle devam etti:

“Geçen sene ayçiçeklerimizi güneşin yakmasından dolayı nektar alamadık ama çörek otundan aldık. Geçen yılki balımız kehribar rengi, daha koyu. Bu sene bal verimimiz çok yüksek. Çörek otuna bir de ayçiçeği eklenince mahsulümüz daha çok oldu. Ayçiçeği dönemimiz bitti, çörek otu balımızı aldık, şimdi de diken balı alacağız. Çoban çökerten, topuz dikeni gibi çiçeklerden bal almayı düşünüyoruz. Ürün çeşitliliği yapmaya çalışıyoruz.”

Üç kentten biri

Kahriman çörek otu balı için kendi markalarını oluşturup coğrafi işaret tescilini de alarak ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu bu yıl ilçedeki 101 köyün 53’ünde çörek otu üretildiğini, Çorum’un bu bitkinin üretiminde Türkiye’nin üç şehrinden biri olduğunu vurgulayarak, yaklaşık 8 bin dönüm ekili araziden 800 ton civarında ürün beklediklerini anlattı.