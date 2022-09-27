Çöp kutusunun içinde köprüden atılan köpek kurtarıldı

ABD’nin Florida eyaletinde, çöp kutusunun içine konularak bir köprüden aşağı atılan köpek kurtarıldı.

Fotoğraf: Orange County hayvan birimi

Orange County Polisi, bir görgü şahidinin seyir halindeki bir araçtan köprüden geçerken bir çöp kovası fırlatıldığını ve kova yere düştüğünde içinde bir köpek olduğunu görüp durumu kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Orange County’de hayvanlardan sorumlu birimin sosyal medya paylaşımında, ”Köpeğini gezdiren bir kişi başka bir köpeğin çok kötü bir şekilde terk edilişine şahit olmuş” dendi.

Paylaşıma göre ekipler köprünün bulunduğu noktadan 5 metre aşağıdaki, dik bir eğimi olan yeşillik alana düşen köpeğe yarım saatte ulaştı ve ‘Daisy’ adını verdikleri köpeği oradan aldı.

Dört yaşındaki dişi köpeğin bir çöp gibi atılmasının, terk edilmesinin çok üzücü olduğunu vurgulayan ekip onunla yakından ilgilendi.

Daisy’nin birkaç gün içinde sıcak bir yuvaya kavuştuğu belirtildi. Onu araçtan atanların yakınlarda onca barınak varken neden böyle şiddet içeren bir eyleme kalkıştıklarını anlam veremediklerini vurgulayan hayvanseverler, ”Daisy’nin yara almadan kurtulmasına hem şaşırdık hem de çok sevindik” ifadelerini kullandı.