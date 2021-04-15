Contemporary İstanbul, yeni açılış tarihiyle Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda

15’inci Contemporary İstanbul, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan tedbirler nedeniyle 1-2 Haziran VIP Ön İzleme, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonları’nda gerçekleşecek.

Fotoğraf: Contemporary İstanbul

‘Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için’ sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary Istanbul, 15’inci edisyonunda sadece Türkiye’nin önde gelen galerileriyle ziyaretçilere ulaşacak.

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Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği Çalışma Rehberi’ne uygun olarak, bu yıl Contemporary İstanbul’a girişler katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliği için HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü sonrasında yapılabilecek.

Yeni 15. Contemporary İstanbul Programı:

1-2 Haziran VIP Ön İzleme

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3-6 Haziran Genel Ziyaret Günleri

3-6 Haziran Fuar, her gün 11.00 – 13.00 saatleri arasında özel olarak VIP kart sahiplerinin ziyareti için açık olacak.

1-2 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca ön izleme günleriyle birlikte, çağdaş sanat performansları, solo sergiler ve ek olarak galeriler tarafından eserleri sergilenen tüm sanatçıların katılımıyla ‘Sanatçı Günü’ gerçekleşecek. Her galeri seçilmiş sanatçılarını fuara davet ederek koleksiyonerlerle sanatçılarını bir araya getirecek.

Plugin: ‘Post-‘ Teması

Her yıl yeni medya sanatından yenilikleri bir araya getiren Plugin bölümünde Esra Özkan küratörlüğüyle ‘post-‘ teması üzerinden insan-makine iletişimindeki akışa, yapay zekaya, insan-sonrası tartışmalarına, dijital karakterlere, birbiri içine geçen ve ayrılan yeni medyanın farklı yaklaşımlarına ve biyo sanat gibi üretim şekillerine yer verilecek.

Plugin Istanbul’da yer alacak sanatçılar: Aypera, Ahmet Rüstem, Bevoid, Can Büyükberber, Ece Gözen, Enes Özenbaş & Ethem Cem, Güvenç Özel, Hakan Sorar, Sofia Crespo H.o, Mert Kızılay& Hakan Gündüz, Maxim Zhestkov, Mario Klingemann, Nye Thompson, Onur Sönmez, Selin Balcı ve Yonca Karakaş.

Contemporary İstanbul’un bilet satışları ve fuar hakkında daha fazla bilgi için www.contemporaryistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.