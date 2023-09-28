Contemporary İstanbul başladı: 22 ülke, 67 galeri, 591 sanatçı, 1537 eser

Çağdaş sanatın en önemli etkinliklerinden 18’inci Contemporary İstanbul ziyarete açıldı. 1 Ekim’e kadar sürecek etkinlik bu yıl da Haliç’teki Tersane İstanbul’da.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserleri Tersane İstanbul’un tarihi mimarisinde koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşuyor. 22 ülkeden toplam 67 galerinin ve 8 müzenin katılacağı fuarda 591 sanatçının 1537 eseri yer alıyor.

Bu yıl 18’inci kez düzenlenen etkinlik, fuara ilk kez katılacak 21 çağdaş sanat galerisini İstanbul’da ağırlıyor.

Contemporary Istanbul 18’inci edisyonuyla kapılarını açtı.

Kültür ve sanata teşvik

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatın şehre ve ülkeye kattığı değeri 18 yıl boyunca hep önemsediklerini vurgulayarak bu yılı şöyle özetliyor: “Partnerlerimizle sürdürebilirlik ve devamlılık ilkesiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yılki 18’inci edisyon, kültürün ve sanatın gelişimini teşvik etmeye odaklanıyor ve bu kültürü şehre entegre etmenin önemini vurguluyoruz. Ana partnerimiz Akbank ile birlikte Türkiye’deki çağdaş sanat ortamını genişletip çeşitlendirdik. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutluyoruz.”

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Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın dikkat çeken bölümleri arasında fotoğrafın bir sanat formu olarak taşıdığı önemi keşfetmeyi amaçlayan ‘CI Photo Focus’ yer alıyor. Sekiz ülkeden 22 sanatçının, 44 eserin katılacağı bu yeni bölümde ayrıca iki konuşma programı olacak.

Genç galerilere alan açılıyor

Öte yandan etkinlik, ‘Project Spotlight’ projesiyle dünya genelinden çeşitli genç galerilere alan açıyor. Özel olarak seçilen bu galeriler en yetenekli sanatçılarını sergileyecek.

‘Solo Shows’ ile ise her sanatçının farklı vizyonuna, tarzına özel bir bakış sunan ve bireysel anlatıları öne çıkaran altı kişisel sergiye ev sahipliği yapılacak.

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Gülmeyi ve şakayı yeniden hatırlamak

Akbank Sanat bu yıl Hasan Bülent Kahraman küratörlüğündeki ‘Belki de bir Şaka’dır’ adlı sergisiyle fuarda yer alacak. Ardan Özmenoğlu ve Fırat Engin imzalı eserlerlerin yer aldığı sergi, gülmeyi ve şakayı hatırlamak için yeni bir yol sunuyor. Sanatseverleri sonsuz krizlerle, savaşlarla, işgallerle, eşitsizliklerle, ayrımcılıklarla dolu hayat meselelerine unutulmuş bir pencereden bakmaya davet ediyor.

Yeni BMW i5’ten ilham aldı

Yeni BMW i5’ten aldığı ilhamla sanat ve teknolojiyi buluşturan, izleyiciyi içine çeken ‘The Electric AI Canvas’ enstalasyonu Borusan Otomotiv’in distribütörü olduğu BMW Türkiye’nin katkılarıyla Art Basel’den sonra İstanbul’da sergileniyor. Yapay zekanın, 900 yıllık sanat tarihi ve 50 bin görselden yararlanarak ürettiği soyut animasyonlar Yeni BMW i5’e yansıtılarak izleyiciyi kapsayan bir deneyime dönüştürüldü.

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LG OLED ART x Cecilia Bengolea

LG OLED ART projesi kapsamında Arjantinli sanatçı Cecilia Bengolea’nın seçili video eserlerinin gösterileceği özel bir seçkiyle yer alıyor. ‘Favorite Positions’ ve ‘Bestiaire’ adlı eserlerde sanatçı kendi vücudunu en sevdiği pozisyonlarda ve hayali varlıkların hareketlerini canlandırarak taradı ve bunları üç boyutlu video animasyonlara dönüştürdü.

Ömer Pekin’in sanat eseri

Qua Granite’in Contemporary İstanbul’un mekanındaki çeşitli kaba taş anıtlardan ilham alan Ömer Pekin, geniş bir metal kubbenin altında ustalıkla bir araya getirilen üç bağımsız duvardan oluşan bir pavyon tasarlıyor. Bu duvarlar, Qua Granite’in üst üste istiflenen atık fayanslarının geri dönüştürülmesiyle şekilleniyor. Fayansların bu alışılmadık düzenlemesi, doğal taş oluşumlarının estetik cazibesini yansıtan benzersiz bir heykelsi çerçeve yaratıyor.

Artem Martis’den ileri dönüşüm Cam Heykeller

Sanatçı Artem Martis, StarGrup ile ortak projesinde inşaat projelerinin cam artıkları sanat eserlerine dönüştürüyor. Artem, cam ile ışığın dansı üzerinden atık materyalin ve geri dönüşümün sınırsız imkanlarını akla getirerek; sosyal farkındalığı arttırmayı hedefliyor.

‘The Yard’ Tersane İstanbul’un dış avlusuna yayılıyor

The Yard

Bu yıl üçüncü edisyonunda dış mekan, heykel ve enstalasyonlardan oluşan The Yard açık hava sergisi, Cenevre’deki (MAH) Musée d’art et d’histoire’ın Direktörü Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşecek. Endüstriyel nesnelerin sanat eserlerine dönüştüğü bu sergi, çevreyle etkileşim içinde dinamik bir şekilde izleyiciyle buluşacak.

Deniz şehri olmanın avantajı

Tersane İstanbul

Contemporary Istanbul’a deniz yoluyla ulaşım 1 Ekim’e kadar Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş’tan kalkan şehir hatlarıyla sağlanabilecek. Tersane Istanbul’a sadece 500 metrelik bir yürüme mesafesinde bulunan Hasköy İskelesi sayesinde sanatseverler, trafik sıkıntısı yaşamadan fuara deniz yoluyla kolayca ulaşabilecekler. Öte yandan İBB Deniz Taksi uygulaması üzerinden de Tersane Istanbul’a tekneyle ulaşım sağlanabilecek.