Contemporary İstanbul baharı ‘Bloom’la karşılıyor

Contemporary Istanbul’un, çağdaş sanata odaklanan yeni fuarı Tersane İstanbul’da başlıyor.

Dirimart, Sarkis, L’intérieur avec arc-en-ciel, 2022

CI Bloom, 10 – 11 Mayıs tarihlerinde ön izleme ve 12 – 15 Mayıs tarihleri arasında genel ziyaretçiye açık olarak gerçekleşecek.

Özellikle genç koleksiyoncuların ilgi göstermesi beklenen CI Bloom, çağdaş sanata odaklanıyor. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Türkiye’deki sanat pazarı büyüdüğünü söyledi:

Sanatorium, Erol Eskici, Gardener, 2021

“Pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamaları arasında gerçekleştirilen son iki fuar Türkiye’deki sanat pazarının iki fuara ev sahipliği yapacak kadar güçlendiğini kanıtladı. Genç koleksiyoncuların katılımlarındaki heyecan çağdaş sanata olan ilginin her geçen gün arttığının da bir göstergesi oldu.”