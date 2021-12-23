Coldplay müziği bırakıyor, sayılır…

Coldplay solisti Chris Martin grubun 2025’ten sonra birlikte müzik yapmayı bırakacağını duyurdu.

BBC Radio’da katıldığı bir programda haberi duyuran Martin “Son kaydımız 2025’te çıkacak ve ondan sonra sadece tura çıkacağız” dedi.

Birlikte bazı çalışmalara imza atabileceklerini belirten Martin, o tarihten sonra Coldplay albümü çıkmayacağını söyledi.

Martin daha önce de grup olarak müzik yapmayı bırakacaklarının sinyallerini vermiş ancak hiç tarih telaffuz etmemişti.

Grup olarak Coldplay’in sona ereceği haberi hayranları arasında karışık tepkilere neden oldu.

Reddit’te bir kullanıcı ‘Viva La Vida’ albümünden sonra zaten yaptıkları albümü beğenmediğini belirtirken, bir başkası “2030’da daha fazla para kazanmak için yeni bir davulcuyla falan geri dönerler” yazdı.

Bir başka kullanıcı da müziği bırakmalarına gerek olmadığını belirtip yalnızca ‘Viva La Vida’ albümünden şarkılarını çalmalarını, geri kalanları boşvermeleri tavsiyesinde bulundu.