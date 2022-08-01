Çocuklarıyla 17 yıl esir tutulan kadın kurtarıldı: Kocası, ‘Buradan ölün çıkar’ demiş

Brezilya’da bir kadın, iki çocuğuyla beraber 17 yıl boyunca kocası tarafından esir tutuldu.

Fotoğraf: www.independent.ie

Rio de Janeiro kentindeki, yıllarca dışarı çıkmalarına izin verilmeyen, evden geçen perşembe günü polis tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını yerel basına anlatırken psikolojik ve fiziksel şiddet gördüklerini söyledi.

Kocasının kendisine, ‘Bu evden ancak ölünce çıkarsın’ diyerek yıllarca işkence yaptığını, ‘üç gün süreyle aç susuz kaldıkları zamanlar olduğunu’ anlattı.

Polis, kadının 23 yıldır evli olduğu Luiz Antonio Santos Silva tarafından zorla tutulduğu evin karanlık, pis ve bakımsız olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre ailenin üç ferdi kurtarıldığında 19 ve 22 yaşındaki çocukların elleri bağlıydı. Ev, çöp evden farksızdı.

Çocukların ikisi de beslenme yetersizliği nedeniyle çok kötü durumda olduğundan evden çıkarken onları görenlerin, ‘yaşamayabilirler’ diye endişelendiği belirtildi. Anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Onları yıllarca gün ışığına hasret bırakan Luiz Antonio Santos Silva tutuklandı.

Polis teşkilatında, kadın ve çocuklarının neden daha önce kurtarılamadığının araştırılması için soruşturma başlatıldı. 2020’de durumdan haberdar eden bir ihbarın gelmiş olmasının ve şimdiye kadar kurtarılamamış olmalarında ihmal olabileceği aktarıldı.