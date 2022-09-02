Çocukları sıcaktan korumak için özel tasarlanan şemsiye dağıtacaklar

Japonya’nın bu yaz en sıcak kenti olan Kumagaya’da yerel yönetim, çocukları güneşten korumak amacıyla özel üretilmiş şemsiye dağıtacak.

mainichi.jp

Bu yıl rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcakların ölümlere neden olduğu ülkenin başkenti Tokyo’ya 60 kilometre mesafedeki kentteki 9 bin ilkokul öğrencisine önümüzdeki hafta dağıtılacak şemsiyelerin ağırlığı 336 gram. Hem yağmurdan hem de güneşten koruyan fiberglas şemsiyelerin üzerinde kent belediyesinin logosu var.

Belediye, iki yıldır çocuklara, okula giderken ve eve dönerken şemsiye kullanmalarını öneriyordu. Ancak çoğu kişi ‘klasik şemsiyelerin’ güneşten korumayacağını savunarak bu tavsiyenin işe yaramayacağını söylüyordu.

Haziran ayında 1875’ten beri en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü ülkede, meteoroloji dairesinin açıklamasına göre önümüzdeki hafta kentte termometreler 30 derecelerin üzerini gösterecek.

Ülkedeki tüm ilkokul ve liselerde havalandırma bulunuyor. Eğitim bakanlığı öğretmenlerin, öğrencilerin sıcağa uygun kıyafet ve şapkayla gelmelerini ve su içmelerini sağlamasını talep ediyor.