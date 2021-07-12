Çocukları evde ölü bulmuştu: Kocası, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulunan 40 yaşındaki Ayşe Tayurak’ın eşi Adem Tayurak, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.
8 Haziran’da sabah saatlerinde, ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Tayurak’ın hareketsiz yattığını gören çocukları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri sekiz çocuk annesi Tayurak’ın öldüğünü belirledi. Tayurak’ın boynuna sarılı ip tespit edildi.
Başsavcılıkça sürdürülen soruşturma kapsamında tanık ifadesi doğrultusunda Ayşe Tayurak’ın eşi Adem Tayurak, geçen cuma gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Tayurak, sevk edildiği adliyede cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.