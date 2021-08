Çocuk Kitaplığı / Karga ile Ceviz Ağacı: Doğaya saygı

AYNUR KOLBAY

Bir çocuğa küçük yaştan itibaren tek bir ağacın bile ne kadar önemli olduğunu anlatmak, bir ağaca sarılmanın, gölgesinde oturmanın, dallarına tırmanın, meyvesinden yemenin ne paha biçilmez bir huzur olduğunu hissettirebilmek, doğaya saygılı ve sevgili nesiller yetişmesi için çok önemli adımlar.

Ormanlarımızın gözümüzün önünde küle döndüğü, nefesimizi besleyen ağaçlarımızın tek tek yeşilden siyaha evrildiği, canlıların can havliyle kaçışmasını izlediğimiz şu günleri, çocuklar açısından daha katlanılabilir kılmak, onları haberlerden, yetişkinler olarak maruz kaldığımız, şahit olduğumuz ve kaldırmakta zorlandığımız onca kayıptan sakınmak ne kadar mümkün bilmiyorum ama bu konuda da en iyi kurtarıcılar yine kitaplar gibi duruyor.

Yaratıcı okuma, yaratıcı yazma ve yaratıcı drama çalışmaları ile oldukça eğlenceli etkinlikler düzenleyen, çocuklara kitaplar aracılığı ile dokunabilmenin mutluluğunu yaşayan yazar Songül Bozacı, tam da bugünlere uygun olabilecek bir kitapla karşımızda.

Kargaların cevizi ne kadar sevdiklerini bilmeyenimiz yoktur sanırım. En azından hepimiz en az bir kere ağzında bir cevizle oradan oraya uçan bir kargayla karşılaşmışızdır. Abm Yayınları’ndan çıkan ‘Karga ve Ceviz Ağacı’ isimli kitap da, bir karganın ceviz ağacının tepesindeyken bahçenin sahibi tarafından kovulması ile başlıyor. Bu işin böyle devam edemeyeceğini, sürekli kovularak yavruları için hiç ceviz toplayamayacaklarını anlayan kargalar, kendi ağaçlarını dikmek konusunda fikir birliğine varıyorlar. Ancak ağaçlarının zarar görmemesi için ağaçlara, hayvanlara ve insanlara dost birilerini bulup tohumlarını oraya ekmeye karar veriyorlar.

Böylece günlerce süren bir yolculuk başlıyor. Her bahçede durup oranın ekecekleri ağaç için uygun olup olamayacağını gözlemleyen kargalar, yolculuk boyunca taş atan, su fırlatan, daha uçarken kovalayan pek çok insanla karşılaşıyorlar. Sonunda dört bir yanı bahçe olan, rengârenk çiçekler içinde, kediler ve kirpilerle birlikte yaşayan ve insanın içini ısıtan yaşlı bir teyzenin evine varıyorlar. Her fırsatta ağaç diktiğini, bahçesinde yetişen meyveleri başkalarıyla paylaştığını, dört bir yanının kedilerle çevrili olduğunu gören kargalar, böylelikle bu bahçenin kendileri için doğru yer olduğunu anlıyorlar. Sonunda hem insanları, hem hayvanları hem de ağaçları seven birine rastlamanın mutluluğu ile cevizlerini bu bahçenin toprağına ekiveriyorlar.

Bir ağacın büyümesine, herkese kucak açmasına, gölgesinde her canlı için yer ayırmasına ve insanlara nefes olmasına şahit olduğumuz harika bölümler ile son bulan kitabın en güzel kısımlarından biri de sonunda yer alan ek bilgi ve etkinlik önerileri kısmı. Ceviz fidanı nasıl dikilir, ceviz ağacının özellikleri nelerdir, nasıl fide olur gibi bilgilerin yanı sıra, ceviz kabuğundan müzik aleti oluşturma, ceviz yaprağından çizim yapma gibi farklı önerilere de yer veriliyor.

Animasyon tadında, sımsıcak renklerle bezeli ve hikâyenin tüm duygularını yansıtmayı başaran müthiş çizimlerin Rukiye Ulusan’a ait olduğu kitap, 4 yaş ve üzeri tüm okuyucular için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Songül Bozacı

Çizer adı: Rukiye Ulusan

Sayfa sayısı: 32 sayfa

Yayınevi: abm Yayınları

Kitabı yazarken bu kadar korkunç günlerle karşılaşacağımızı tahmin bile etmemiştir eminim ama şu günlerde bu tarz etkinlikler yapmak iyi olacaktır.