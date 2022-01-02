Çocuk Kitaplığı / Dünyamıza Ne Olmuş: Çocuklar için iklim krizi

Bizi tam 3550 yılına ışınlayan ‘Dünyamıza Ne Olmuş?‘ isimli kitap da bu sorulardan yola çıkarak bundan binlerce yıl sonra garip bir dünyada yaşamak zorunda kalmış iki çocuğun hikâyesini anlatıyor. İlk bakışta abartı gibi gözüken ama gidişatı göz önünde bulundurduğumuzda kabullenmesi zor, gerçekçi bir tarafı da bulunan bir konusu var kitabın.

Dünyanın sarı bir toz bulutu haline geldiği, suyun olmadığı, ağaçların, hayvanların, sebze ve meyvelerin yok olduğu 3550 yılında insanlar kafalarında cam fanuslarla yaşamaktadır. Geçmişin güzel dünyasından çocuklara bahsetmenin yasak olduğu bu yeni dünya düzeninde, çocuklar tehlikeli olduğu için okula ancak 18 yaşına gelince gidebilmektedir. Tüm çocuklar gibi kitabın kahramanları Nili ile Orbi de evde eğitim almakta ve gün içinde sadece belli saatlerde dışarıda oynayabilmektedir.

Günün birinde dışarıda oynarken, yerin altından gelen seslere kulak kabartırlar ve daha önce hiç görmedikleri üç küçük su damlası ile karşılaşırlar. Okyanus, dere ve denizlerden arta kalan ve binlerce yıl yaşamayı başarmış bu üç küçük damla, Nili ve Orbi için geçmişin güzel dünyasına açılan bir kapı olur ve onlar sayesinde geçmişi araştırmaya ve neleri kaybettiklerini öğrenmeye karar verirler. Böylece ormanların, suların, hayvanların insanlar tarafından nasıl da yok edildiğini adım adım öğrenmeye başlarlar.