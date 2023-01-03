Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu’nda, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Tepkilerin ardından Gümüşel ve İstekli tutuklanmıştı.

Genel Kurul’da, ‘Altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi’ amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Tüm siyasi partiler olumlu yönde oy kullandı. 19 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi üç ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.