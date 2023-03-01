Çocuk istismarı komisyonu toplandı: Deprem bölgesindeki çocuklar için ‘özel önlem’ çağrısı

Toplanan TBMM ‘Çocuk İstismarı Araştırma Komisyonu’, depremden etkilenen çocukların durumuna dikkat çekti.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Tepkilerin ardından Gümüşel ve İstekli tutuklanmıştı.

Bunun üzerine kurulan ‘Çocuk İstismarı Araştırma Komisyonu’, AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Aydoğdu, toplantının başında Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini ve yakınlarını kaybeden refakatsiz çocukların durumuna ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait verileri paylaştı.

Depremden sağ olarak kurtulan 1902 refakatsiz çocuktan 1476’sının ailesine teslim edildiğini, 322’sininse hastanede takibinin yapıldığını ifade eden Aydoğdu, devamında şunları kaydetti:

“Çocuklardan 104’ünün bakanlık çocuk evleri sitelerinde bakımı sağlanmaktadır. Kuruluşlardaki korunma altındaki çocukların yaş dağılımı ise şöyle: 1 yaş altı 42 çocuk, 1-6 yaş aralığı 29 çocuk, 7-12 yaş aralığı 19 çocuk, 13-18 yaş aralığı 14 çocuk. Kimliği belirlenen çocuk sayısı; 1820, kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı; 82. Eldeki verilere göre, ihbarlarla eşleşmesi yapılan çocuk sayısı 289. 163 çocuğun ailesiyle iletişimi sağlandı, 19 çocuk listelerde eşleşmiş olup il müdürlüklerinden teyit için şu anda haber bekleniyor, belki de şu anda bitti o işler. 107 çocuğunsa vefat ettiği bilgisi elimizde.”

Acil önlem çağrısı

Komisyon daha sonra Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği ve İmdat Derneği yetkililerini dinledi.

İmdat Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat, deprem felaketinin yaşandığı yerlerde çocuk kaçırma ve istismar olaylarıyla ilgili iddiaların gündeme geldiğini belirterek, bu konuda acil önlem alınmasını istedi.

Depremden etkilenen yerlere ilişkin özel önlem alınması gerektiğinin altını çizen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu deprem hem kış aylarında hem 11 ili kapsadı hem de çok büyük oldu. Yani koşullar çok zor ilerliyor ve bu kaos içerisinde özel önlemler alınmalı. Oradaki mülki amir ve güvenlikten sorumlu kişilerce çadır kamplarda, konteyner kamplarda cinsel istismar vakalarının ne kadar sık gözlendiği takip edilmeli. Dünyada da böyle çünkü bu iş. Bütün dünyada çadır kent ve konteyner kentlerde bir denetim boşluğu olduğu zaman cinsel istismarlar yaşanabilir. Bu konuda dikkatli olunmalı, gerekli güvenlik önlemleri alınmalı. Çadır kamplarda kalan çocuklar özellikle takip edilmeli”

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Prof. Dr. Kasım Karataş’sa depremden dört milyon çocuğun olduğunu söyledi.