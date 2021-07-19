Çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen baba gözaltında

İstanbul’da, bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddia eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Baba gözaltına alındı.
Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi’nde iddiaya göre, beş katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü gören mahalle sakinleri olayı videoya çekti. Ardından da polis ekiplerine haber verdi.
Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen baba T.K.’yı gözaltına aldı.
Çocuk Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri iki çocuk ve annesini koruma altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.