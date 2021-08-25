Çocuğuna araç kullandıran babaya para cezası

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde dokuz yaşındaki çocuğuna araç kullandıran baba hakkında ‘trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem yapılırken 2 bin 698 lira da para cezası kesildi.
AA’nın aktardığına göre bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, küçük çocuğun araç kullandığına ilişkin görüntülerin yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bağcılar Güneşli Mahallesi İnönü Caddesi’nde seyir halindeki aracın sahibi A.K’nın, oğluna araç kullandırdığının tespit edilmesi üzerine baba hakkında adli işlem yapıldı.
A.K. hakkında ayrıca Denetleme Büro Amirliğince, ‘Karayolları Trafik Kanunu’ kapsamında idari para cezası uygulandı.
Baba A.K’nın ‘çok meraklı olduğu için’ oğluna otomobili kullandırdığını söylediği öğrenildi.