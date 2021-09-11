Çocuğa istismarda mahkemeden ‘mağdurun rızası var’ kararı

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan yargılanan Nurhat Can A.’ya, ‘mağdurun rızası var’ diyerek sadece 2,5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, yargılama sırasında suç vasfını ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ olarak değiştirerek verdiği hapis cezasını da sanığın ‘geleceği üzerindeki etkilerini’ dikkate alarak altıda bir oranında indirdi.

İki kez intihar girişiminde bulundu

Cinsel saldırıya uğrayan V.T.’nin olaydan kısa süre sonra iki kez intihar girişiminde bulunduğu da dosyaya girdi. İlaçla ve bıçakla boğazını kesmeye çalışarak intihar girişiminde bulunan V.T.’nin ailesi tarafından engellendiği, halen psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Sanığa ‘geleceği düşünülerek’ ceza indirimi

DHA’nın haberine göre Karşıkaya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Çocuğa organ sokmak suretiyle cinsel istismar’ suçundan yargılanan Nurhat Can A. isimli sanığa, ‘mağdurun rızası var’ görüşüyle 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme yargılama sırasında suç vasfını ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ olarak değiştirerek verdiği hapis cezasını da sanığın ‘geleceği üzerindeki etkilerini’ dikkate alarak altıda bir oranında indirdi. V.T.’nin avukatları, müvekkilinin hile ile iradesinin ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek, yasada bu durumda cezanın ağırlaştırılması gerekirken, bu maddenin ihlal edildiğini belirtti. Mahkemenin kararı itiraz başvurusu yapılarak istinaf mahkemesine götürüldü.