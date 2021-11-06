Claudia Schiffer’la 90’lar: İç çamaşırımı koruyan güvenlik görevlisi vardı

90’ların efsane süper modellerinden Claudia Schiffer, Almanya’da açılan sergide o yılların ihtişamını yansıtıyor.

Claudia Schiffer, 1998’de bir mücevher mağazası açılışı için geldiği Ankara’da… (Fotoğraf: Reuters)

Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Kunstpalast müzesinde açılan 90’larda moda fotoğrafçılığı sergisinin küratörlüğünü üstlenen Schiffer, o yıllarda bir rock yıldızı gibi olduğunu, arabasına ulaşabilmesi için görevlilerin kalabalığı yarıp ona yol açtığını anlattı.

Süper modelin gördüğü ilgi öylesine yoğunmuş ki iç çamaşırını bile koruyan güvenlik görevlisi varmış: “Çünkü ben podyuma çıktığımda sürekli kayboluyorlardı!”

Deutsche Welle’ye konuşan 51 yaşındaki Schiffer ‘Captivate!’ isimli sergide moda fotoğrafçılığının dijitalleşmeden önceki dönemini göstermek istediğini anlattı.

1990’ların sıra dışı bir dönem olduğunu vurgulayan Schiffer “Stil kültürünün ve korkusuz yaratıcılığın yükselmesine imkan sağladı” dedi.