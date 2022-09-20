Çizgi festivali, Kadıköylüleri bekliyor

Kadıköy Çizgi Festivali, 23-25 Eylül’de ilçedeki Yoğurtçu Parkı’nda misafirlerini ağırlayacak.

Fotoğraf: Kadıköy Belediyesi

Kadıköy Belediyesi’nin açıklamasına göre festival, çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

‘İllüstratörün Hayatta Kalma Rehberi-Modül 5: Sözleşme Şart Ama Nasıl?’ başlıklı söyleşiyle 23 Eylül’de başlayacak festivalde aynı gün, ‘Dune: Çöl Gezegeni’ filmi gösterilecek.

İkinci gün programda, öğrenci filmleri animasyon seçkisi, ‘Senin Adın’ renkli animasyon gösterimi, canlı çizim ve boyama etkinlikleriyle ‘Hayatımız Çizgi Roman’ ve ‘Çizgi Roman ve Polisiye’ başlıklı söyleşiler yer alıyor.

Festivalin son gününde çizerler imza günü yapacak. Atölyeler düzenlenecek. Bunların yanı sıra mezat sunumları, söyleşiler var ve ‘Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında’ adlı film gösterilecek.

‘Çizgi Romanı Yaşatanlar’, ‘Genç Yeteneklerin Gözünden: Kent, Yaşam, İstanbul’ ve ‘Latif Sergi’ adlı sergilere de ev sahipliği yapacak festivalde yetişkinler ve çocuklar için çizim, kolaj ve geri dönüşüm konularında atölyeler düzenlenecek.