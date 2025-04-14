Çıvgın kuşu, Kızılcahamam'da görüntülendi

Ötücü kuşlar familyasında yer alan çıvgın kuşu, doğal yaşam alanı olan Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde görüntülendi.
Çıvgın kuşu küçük, hareketli ve sade renkli olmasıyla biliniyor.
Yaramazlara biraz batar!
Ötücü kuşlar familyasında yer alan çıvgın kuşu, doğal yaşam alanı olan Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde görüntülendi.
Çıvgın kuşu küçük, hareketli ve sade renkli olmasıyla biliniyor.
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Ötücü kuşlar familyasında yer alan çıvgın kuşu doğal yaşam alanı olan Ankara’nın Kızılcahamam’da görüntülendi.
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