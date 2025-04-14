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Yaramazlara biraz batar!

Çıvgın kuşu, Kızılcahamam'da görüntülendi

Ötücü kuşlar familyasında yer alan çıvgın kuşu, doğal yaşam alanı olan Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

Çıvgın kuşu küçük, hareketli ve sade renkli olmasıyla biliniyor.


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