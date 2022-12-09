Çırağan Sarayı’nda yangın

İstanbul Beşiktaş’ta Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Çırağan Caddesi’ndeki beş katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un üst katlarında tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balkonlardan dumanın yükseldiği yangına Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyelerine bağlı 20 araçla müdahale edildi. Merdivenli araçla otelin çatı ve üst katlarına çıkarak söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangının ilk dakikalarında caddeyi kaplayan ve Anadolu Yakası’ndan da görülen yoğun dumanın etkisi azaldı.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı.

Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş Kaymakamı’nın açıklaması

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, otelin tadilat yapılan bölümünde saat 10.55 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra otel çalışanlarının da müdahale ettiğini söyledi.

Yangının tadilat yapılan üçüncü katta çıktığını belirten Bakan, “Yangının sebepleri konusunda itfaiye raporu çıkacak. An itibarıyla önemli olan hiçbir şekilde can kaybı olmaması. İstanbul’umuzun göz bebeğinde, Boğazın en nadide noktalarında, en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak. Bizler hepimiz buradayız. 3 vatandaşımız, 3 işçimiz, çalışan emekçimiz etkilendi. Onlardan 2’si kendi imkanları gayretleriyle buradan ayrıldılar. Birine ambulansta gerekli oksijen takviyesi yapılıyor. Herhangi hayati tehlikesi yok. Şu anda yangın kontrol altına alındı” dedi.