Cinsiyet rollerine başkaldırı: Why So?

Çağdaş sanatçı POLVO’nun toplumsal cinsiyet rollerine gönderme yaptığı muz ve elma formlarındaki eserlerinden oluşan ‘Why So?’ başlıklı heykel sergisi BBprojecTT’nin Teşvikiye’deki galerisinde sergileniyor.

Eserleri daha önce İstanbul’un yanı sıra Art Miami kapsamında Context Art Miami’de ve Londra’da çeşitli galerilerde sergilenen POLVO, ilk kişisel heykel sergisi ‘Why So?’ ile alışılmışa başkaldırıyor.

İnsanlığın, bireyselliğini kaybederek aynılaşmasından ve dayatılan toplumsal kabullerden duyduğu endişeyi eserlerine yansıtan POLVO, eril ve dişil cinsiyet temsiliyetini muz ve elma formlarında sembolize ediyor.

Tektipleştirilmiş erkekliğe karşı çıkış

Muz formlarını yorumlarken yer yer geleneksel dokuyu kullanan sanatçı, toplum tarafından tektipleştirilmiş erkekliğe karşı çıkıyor. Bu yolla çeşitliliğe ve bireyselliğe göndermede bulunan POLVO, izleyicinin bilinçaltında her bireyin özgünlüğünün ve özgürlüğünün de hatırlatmasını yapıyor.

Sanatçı elma tasarımında ise toplumun sahip olduğu kadın algısının ve kadını metalaştıran sosyal yapıların dayattığı ‘normatif güzellik’ kurallarına karşı çıkıyor, kadınların ‘fabrika üretimi’ görünümlerinin

‘piyasaya sürülüşünü’ protesto ediyor.

Aykırılığın kucaklandığı toplumlar

POLVO’nun başlıca endişeleri; insanlığın benliğini kaybetmesi, geleneklerin kolektif kabulü ve dışarıdan maruz kaldığı taciz. Protestosunu doğrudan insana yönlendirmiş olsa da insanın içinde yaşadığı toplum ve estetik endüstrisi de buradan payını alıyor. İnsanın özgürleşmesine katkı sağlamayı hedefleyen POLVO, sembolik heykelleriyle seyirciyi uykusundan uyandırmayı amaçlıyor.

Sergi, 1 Nisan 2023 tarihlerine dek 12:00 ile 19:00 saatleri arasında randevuyla BBprojecTT’nin Teşvikiye’deki galerisinde ziyaret edilebilir.

Ziyaret için 0533 591 70 15 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilir.