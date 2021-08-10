Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cinsel tacizle suçlanan New York valisi istifa etti

New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl pek çok kadın, Cuomo’ya cinsel taciz suçlaması yöneltmişti. New York Başsavcısı Letitia James, dört ay süren soruşturmanın ardından açıkladığı 165 sayfalık raporda, Cuomo’nun birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğunu duyurmuştu. Soruşturma kapsamında, valinin ofisinde çalışan ve şikayette bulunan kendi personeli de dahil yaklaşık 200 kişiyle konuşuldu. Cuomo ise cinsel taciz suçlamalarını reddederek, raporun gerçekleri yansıtmadığını söylemişti.


Cuomo’nun istifası 14 gün sonra yürürlüğe girecek. Valilik daha sonra Vali Yardımcısı Kathy Hochul’a devredilecek.

Cuomo, istifasını duyurduğu açıklamasında şunları söyledi: “Ben bir savaşçıyım ve içgüdüm bu tartışmaya göğüs germemi söylüyor çünkü bunun politik, adaletsiz ve gerçek dışı olduğuna inanıyorum.”

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