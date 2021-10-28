‘Cinsel taciz’e indirimsiz sekiz ay hapis: Sanık suça meyilli

Kayseri’de otobüs durağında bekleyen kadını taciz ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilen adamın cezasında indirim uygulanmadı.

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Melikgazi ilçesinde 6 Nisan’da 32 yaşındaki N.B.’ye cinsel ilişki teklifinde bulunan 33 yaşındaki A.Y. hakkında Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Kadın, A.Y.’nin kendisi sürekli olarak taciz ettiğini de anlatmıştı.

Davanın bugünkü karar duruşmasına tutuksuz sanık ve mağdur kadın katıldı.

Sanık A.Y., şu sözlerle kendisini savundu: “Otobüsten indim. Nişanlımla tartıştım. Kendi kendime küfrediyordum. Mağdurla yan yana geldik. Beni yanlış anladı. Suçlamayı kabul etmiyorum.”

N.B. ise “İşe gidiyordum. Bana dönerek ahlaksız sözü söyledi. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme, sanığa ‘cinsel taciz’ suçundan sekiz ay hapis cezası verdi. Sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasında indirim uygulanmadı.