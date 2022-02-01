Cinsel saldırıyla suçlanan TikTok fenomeni Sienna Mae Gomez’in takipçileri eriyor

TikTok yıldızı Sienna Mae Gomez, eskiden birlikte çalıştığı bir diğer internetnet fenomeni Jack Wright tarafından cinsel saldırıyla suçlanmasının ardından 1 milyon takipçi kaybetti.

Fotoğraf: Youtube

TikTok’ta 10 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Wright 20 Ocak’ta Youtube’dan ‘Sienna Mae bana ne yaptı‘ başlıklı bir video yayınlamıştı. Wright, Gomez ile arasında geçen dört olayı anlatarak Gomez’in sınırı aştığını ve rızası olmadan kendisine dokunduğunu söylemişti.

İki gün sonra Gomez suçlamarı reddettiği bir açıklama yayınlamıştı. “Jack’le sadece öpüştük. Onu çıplakken hiç görmedim ya da ellemedim. Hype House’da birkaç geceyi birlikte geçirdik ama uyurken ya da uyanık olduğu sırada hiçbir yerini ellemedim. Yine de bana internette kelimenin anlamını bile bilmeden tecavüzcü deniyor.”

Wright’ın 19 milyon kez izlenen cinsel saldırı suçlamasının ardından Gomez’in TikTok takipçileri düşmeye başladı. 14,9 milyon olan takipçi sayısı 11 gün içinde 13,9 milyona düştü.

İkisi de 18 yaşında olan Wright ve Gomez, 2020’nin başlarında TikTok’ta ünlendi. Ekim 2020’de birlikte dans ettikleri, öpüştükleri, sarıldıkarı içerikler paylaşmaya başlayan ikilinin sevgili olduğu yolunda söylentiler çıkmıştı. Ancak ilişkileri olduğunu kabul etmeyerek sadece arkadaş olduklarını belirtmişlerdi.