Cinsel saldırıya uğrayan kadın mahkumlardan hücrelerinin anahtarlarını erkek mahkumlara satan gardiyana dava

ABD’de, 28 kadın mahkum, hücrelerinin anahtarlarını erkek mahkumlara satarak cinsel saldırıya uğramalarına sebep olan infaz koruma memuruna tazminat davası açtı.

Fotoğraf: Clark County Cezaevi Müdürlüğü

Indiana eyaletindeki Clark Bölgesi Cezaevi’nde görevli Gardiyan David Lowe (29), 23 Ekim 2021’de kadın mahkumların hücrelerinin anahtarını para karşılığında erkek mahkumlara verdi. Bunun karşılığında her birinden 1000’er dolar aldı.

Korkunç bir gece geçirdiklerini ifade eden kadın mahkumlar, bağırırlar ya da acil durum düğmesine basarlarsa daha da fazla ‘hırpalanacakları’ yönünde tehdit edildiklerini anlattı. Saatlerce gelen, yardım eden olmadı.

Kadınların ikisi tecavüze uğradığını, diğerleri de cinsel saldırı veya taciz edildiklerini söyledi.

Lowe, o geceden sonra işten kovuldu ve soruşturma sonucunda hakkında dava açıldı.

72 saat süreyle kadın mahkumların hücrelerinin ışıkları geceleri de açık bırakıldı ve Covid-19 endişesiyle karantinaya alındılar.

28 kadın, Lowe hakkında açılan dava sürerken buna artı olarak tazminat davası açma kararı aldı.

Geçen ay 20, geçen hafta sekiz kadın mahkum adına mahkemeye sunulan dava dilekçelerinde erkek mahkumların kimlikleri belli olmasın diye yüzlerini kapattığı belirtildi. Kadınların bazılarında o geceden, kanama, vajina yırtılması gibi yaralanma ve fiziki izler kaldığı aktarıldı ve tazminat talep edildi.

Kadın mahkumlar, Lowe’un yanı sıra cezaevi yönetimi ve bölge polis teşkilatının amirinden de şikayetçi oldu.