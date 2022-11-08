Cinsel organları olmayan yavru kediyi muayene eden veterinerler: Sağlık durumu iyi

Britanya’da, cinsel organları olmayan bir yavru kedi bulundu.

Fotoğraflar: Cats Protection

Ülkenin kuzeyindeki Gateshead’de 15 haftalık yavru, bir aile tarafından kedi koruma merkezine (Cats Protection) götürüldü. Kediyi muayene eden veterinerler ne dişi ne de erkek olduğunu söyledi.

Bu, ‘Hope’ (Umut) adlı kedinin cinsel organları olmadığını belirten veterinerlerin ilk kez rastladıkları bir durumdu. En azından Gateshead’in içinde yer aldığı Tyneside’da bir ilkti.

Kedinin durumunu tanımlayacak bir terim bulunmadığını açıklayan merkez, bunun çok nadir rastlanabilecek bir durum olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Hope’un sağlıklı ve yeni bir yuvaya gitmek için hazır olduğunun, bu özel durumun sağlığına olumsuz bir etkisi olmayacağının altı çizildi.

Merkezin veterinerlerinden Fiona Brockbank bir organın veya dokunun eksikliği anlamına gelen agenezis (agenesis) vakası olabileceğini düşündüklerini ancak kendisinin ve meslektaşlarının böyle bir kedi görmediklerini söyledi. İçeride ‘gizli, belirlenemeyen’ bir yumurtalık dokusu olabileceğini gözardı etmeseler de bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Tyneside bölgesinin hayvanları sahiplendiren merkezinin müdürü Beni Benstead, Hope’un onu sahiplenecek kişilere yıllarca sıcak bir dostluk ve neşe kaynağı olacağını söyledi.