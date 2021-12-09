Çin’de kuş gribi nedeniyle can kaybı

Çin’de bir kadın kuş gribinin alt türlerinden H5N6 nedeniyle hayatını kaybetti.
Siçuan eyaletide sağlık müdürlüğünün bildirdiğine göre Zigong şehrinde yaşayan 54 yaşındaki kadın 17 Kasım’da belirti göstermeye başladı. 21 Kasım’da hastaneye kaldırılan kadının üç gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
Kadının hastalanmadan önce ölü kümes hayvanlarına maruz kaldığı belirtildi.
Çin’de H5N6 kuş gribine yakalanan kişilerin sayısının bu yıl artışa geçmesi üzerine uzmanlar dolaşımda olan varyatın insanlara daha kolay bulaşıyor olabileceğini ifade etmişti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ülkede bu yıl 26 kişide H5N6 kuş gribi görüldü, geçen yıl vaka sayısı yalnızca beşti.