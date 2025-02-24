Çin'de kamu bankasının eski yöneticisi rüşvetten idam cezası aldı

Çin’in en büyük kamu bankalarından Çin Sanayi ve Ticaret Bankası’nın (ICBC) eski yöneticisi Cang Hongli, ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

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Cang bankada yönetim kurulu başkan yardımcısı görevindeydi. Mahkeme, Cang’ın bu görevi yaptığı sırada 177 milyon yuan (yaklaşık 888,6 milyon lira) rüşvet aldığına hükmetti.

Cang’ın ayrıca bazı kişilerle şirketlere haksız kredi ve iş sağlayarak görevini kötüye kullandığı tespit edildi.

Mahkeme, 2010-2018 arasında bankada çalışan eski yöneticiye iki yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Çin kanunlarına göre sanık eğer iki yıl başka suç işlemezse cezası ömür boyu hapse çevrilecek.

60 yaşındaki Cang’ın ICBC’den önce Amerikan Goldman Sachs ve Alman Deutsch Bank gibi uluslararası kurumlarda da tecrübesi bulunuyor.

Eski yönetici, Çin’de finans sektöründe 2021’den beri süren yolsuzluk soruşturmalarında suçlanan üst düzey yöneticilerden biri olmuştu. Hakkındaki soruşturma 2023’te başlatılmıştı.