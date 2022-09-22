Çin’de eski adalet bakanı, ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’tan idama mahkum edildi

Çin’de eski adalet bakanı Fu Çinghua, ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

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Fu, Adalet Bakanlığı, Pekin Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü ve Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüttüğü dönemde, kendisi ve akrabaları aracılığıyla 117 milyon yuan (yaklaşık 14,9 milyon dolar) rüşvet almakla suçlandı. Fu, iki yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldı.

Kararda, ‘Fu’nun, resmi makamını ve otoritesini başkalarına iş faaliyetlerinde resmi atamalarda ve yargı davalarında menfaat sağlamak üzere kullandığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği‘ belirtildi.

Mayıs 2020’de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı üyeliğine atanmasından önce adalet bakanı ve Komünist Parti Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapan 67 yaşındaki Fu, üst düzey emniyet ve yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Fu, martta Komünist Parti’den ihraç edilmişti.

Dava 11 Temmuz’da açılmıştı. Fu, 29 Temmuz’daki duruşmada hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti.

Üç eski emniyet müdürüne hapis

Fu’yla aynı soruşturmada gözaltına alınan üç eski emniyet müdürü, şehirlerde görülen davalarda aynı suçlamalardan hapis cezaları almıştı.

Eski Şanghay emniyet müdürü Gong Daoan (58) ömür boyu, eski Çongçing emniyet müdürü Dıng Huilin (57) 15 yıl, eski Şaanşi emniyet müdürü Liu Şinyun (60) 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Emniyet müdürleri, geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla Komünist Parti’den ihraç edilen eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun liderliğinde hizip oluşturarak suç birliği yapmakla suçlanmıştı.