Çin’de devlet destekli çöpçatanlık hizmeti

Çin’in doğusundaki Jiangxi eyaleti, evlilik oranlarını artırmak için harekete geçti ve 640 bin kişilik Guixi şehrinde çöpçatanlık uygulaması hizmete sundu.

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Evlilik oranlarının düştüğü Doğu Çin’de, Jiangxi eyaletindeki bir şehir, aşk acısı çeken veya aşktan bıkmış olanlar için bir çözüm bulduğunu düşünüyor: Devlet destekli çöpçatanlık hizmeti.

The Guardian’ın aktardığına göre ‘Palm Guixi’ adıyla bilinen uygulama, yaklaşık 640 bin nüfusa sahip kentte bekarların verilerini kullanıyor. Bunun ardından bekarlara kendileri için uygun eşleşmeleri arıyor ve randevu ayarlıyor.

Uygulama, son on yıldır ülke çapında düşen evlilik oranını artırmaya yönelik eyalet çapındaki bir girişimin parçası.

Jiangxi eyaleti evlilik oranını artırmak için farklı girişimlerde de bulunuyor. Eyaletin diğer bölgelerinde yerel makamlar, bekarların sosyalleşmesi için yüz yüze etkinlikler düzenliyor.

Örneğin Gao’an kentinde yaklaşık 100 genç, Ruizhou Fuya parkında bir etkinliğe katıldı. Bekarların burada geleneksel kıyafetler giyip oyunlar oynayarak ‘birbirleriyle yakınlaşması’ hedeflendi.

Jiangxi eyaleti bu tür girişimlerle başlık parasını da ortadan kaldırmak istiyor. Ülkede başlık parası kanunen yasak olsa da bu uygulama özellikle kırsal bölgelerde devam ediyor.

Jiangxi’de başlık parasının geçen sene ortalama 380 bin yuan (yaklaşık 1 milyon lira) olduğu belirlendi.

Çinlilerden ‘domuz gibi üremesi’ bekleniyor

Öte yandan Çin’de Twitter’ın muadili Weibo platformundaki çok sayıda kullanıcı, devlet destekli çöpçatanlık hizmetine tepkili. Bunun Pekin’in doğum oranlarını artırma çabasının bir yansıması olduğunu söyleyen kullanıcılar, Çinlilerin ‘domuz gibi üremesinin’ beklendiğini yazdı.