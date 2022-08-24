Çin’de denizkızı hikayelerine ilham veren su memelilerinin tamamı öldü

Araştırmacılar Çin’de, denizkızı hikayelerine ilham verdiği düşünülen su memelisi türü dugongların tamamının öldüğünü açıkladı.

Fotoğraflar: Patrick Lousey / BBC

BBC Türkçe’nin haberine göre Çin kıyılarında yaşayan insanlarla yapılan çalışmalarda son beş yılda dugong gördüğünü söyleyen yalnızca üç kişi tespit edildi.

‘Okyanusların en nazik devi’ de denen bu hayvan türünün yavaş ve rahat tavırları, insanlar tarafından avlanmasına ve gemilerden kaçamamasına yol açıyordu. Çin dışında başka ülkelerde de yaşadıkları için dugongların soyu tükenmiş değil fakat diğer bölgelerde de tehdit altında bulunuyorlar.

Araştırmanın yazarları arasında yer alan Londra Zooloji Topluluğu’ndan (ZSL) Prof. Samuel Turvey, “Çin’de dugong kalmaması büyük bir kayıp” dedi.

Ülkede bir bilim insanı tarafından kayıtlara geçirilen son dugong 2000 yılında görülmüş, o tarihten bu yana hayvanın yaşamaya devam ettiği sadece halkın anlatımları sonucu düşünülmüştü.

Araştırmacıların sahil bölgelerinde yaşayan 788 kişiyle düzenlediği ankette “En son ne zaman dugong gördünüz?” sorusuna verilen yanıt ortalama 23 yıl oldu.

ZSL’de doktora sonrası araştırmacı olarak bulunan Heidi Ma, “Artık bu canlı türü Çin’de kendini barındıramıyor” dedi.

Çin 1988’de koruma altına almıştı

Deniz ineklerine benzeyen dugongları bu türden ayıran şey ise balina benzeri kuyruğu. Bu kuyruğu ve sevecen tavırlarını nedeniyle bazıları, denizkızı hikayelerine bu canlının ilham verdiğini düşünüyor.

Dugonglar 20’nci yüzyılın ilk yarısında eti, derisi ve kemiklerinden faydalanmak isteyenler tarafından sıkça avlanmış ve nüfusu büyük oranda azalmıştı. Bunun üzerine Çin Devlet Konseyi 1988’de dugongları birinci sınıf koruma altındaki hayvan statüsüne almıştı.

Fakat dugongların yaşam alanlarının yok edilmesi ve beslendikleri deniz çayırlarının hızla yok olması, nüfusun çökmesine yol açtı. BM Çevre Programı’na göre dünyada deniz çayırları her yıl yüzde 7 oranında küçülüyor.

Bunun nedenleri arasında endüstriyel ve tarımsal kirlilik, kıyılardaki yapılaşma, kuralsız balıkçılık ve iklim değişikliği gösteriliyor. Prof. Turvey’e göre Çin’deki bu gelişme, dugonglara ev sahipliği yapan Avustralya ve Doğu Afrika gibi ülkeler için bir alarm görevi görmeli.