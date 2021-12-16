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Yaramazlara biraz batar!

Cinayeti ‘yüzük’ aydınlattı

Konya’nın Ereğli ilçesindeki bir evde, 10 Aralık’ta başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan katil zanlısının parmağına taktığı yüzük cinayeti aydınlattı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Boyacı Ali Mahallesi 90016 Sokak’ta, Afgan uyruklu Nakibullah Rüstemi’nin (59) başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanarak ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.


11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden alınan ifadeler ve yapılan çalışma neticesinde, cinayeti işlediği tespit edilen Afgan uyruklu Ferhat Safı (27) ile Abdül Geyür Muradi (22) de merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde saklandıkları evde yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, Rüstemi’ye ait iki cep telefonu, 5 bin 940 lira para ile bazı eşyalar bulundu.

Rüstemi’nin, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarında, parmağında görülen yüzüğünün cinayet şüphelisi Safi’nin parmağında olduğu ortaya çıkınca iki zanlı cinayeti işlediklerini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, katil zanlıları Safi ile Muradi tutuklandı.

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