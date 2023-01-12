Çin gemileri Japon karasularına girdi

Çin’e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi’ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japon ulusal karasularını ihlal ettiği bildirildi.

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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11’inci Bölge Sahil Güvenlik Karargahı’na göre, Çin’e ait dört sahil güvenlik gemisi Japon ulusal karasularını ihlal etti.

Çin gemileri, tartışmalı Senkaku Adaları bölgesinde Uotsuri Adası’nın yaklaşık 20 kilometre güneybatısında Japon ulusal karasuları bölgesine girdi.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin gemilerine bölgeden ayrılmaları yönünde uyarıda bulundu. Söz konusu karasuları ihlali bu yıl ilk kez yaşandı.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi’nde, Japonya’nın ‘Senkaku’, Çin’in de ‘Diaoyü’ olarak adlandırdığı takımadalar, beş ada ve üç kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya’da olan, Çin’in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.﻿