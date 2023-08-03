Çin, çocuklara interneti sınırlayacak

Çin, çocukların internet bağımlılığını azaltmak için 18 yaş altı grubunun çevrimiçi geçirdiği zamanı sınırlandırmaya hazırlanıyor.

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Çin, çocuk ve gençlere yönelik internet kısıtlamasına gidiyor. DW Türkçe’nin aktardığına göre bu uygulamayla 18 yaş altındakilerin geceleri akıllı telefonlarından internete girmeleri mümkün olmayacak. 2 Eylül’de uygulamaya girecek düzenlemeye göre bu yaş grubundaki kullanıcılar saat 22:00 ile 06:00 arasında mobil internete erişemeyecek.

Düzenleme 18 yaş altını da kategorilere ayırarak farklı yaş grupları için ayrı uygulamalar öngörüyor. Buna göre, sekiz yaş altı çocuklar günde 40 dakika çevrimiçi olabilecek. 16-17 yaş grubu içinse maksimum iki saatlik bir internet kullanımı öngörülüyor. Ebeveynler isterse kontrol sistemini devre dışı bırakabilecek.

Uygulamanın amacı

Ülkede internet düzenlemelerinden sorumlu olan Çin Siber Uzay İdaresi’nin (CAC) açıklamasına göre amaç, internet bağımlılığını azaltmak. Kurum, ayrıca düzenlemenin bir amacının da bu yaş grubunu kötü bilgilerin etkilerinden korumak olduğunu ifade etti.