Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çim biçerken uçak çarpan kadın hayatını kaybetti

Kanada’nın Quebec eyaletindeki küçük bir havaalanının yakınındaki yeşil alanda çim biçen kadın, dün, iniş yapmak üzere olan bir uçağın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: CNN International

Polis, 27 yaşındaki kadına, Montreal kentine 60 kilometre mesafedeki, küçük uçakların kullandığı Saint-Espirit adlı havalanının pistinin yakınında traktörle çim biçerken inmek üzere olan küçük bir uçağın çarptığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.


Kadının havaalanına hizmet veren bir şirketin çalışanı olduğunu berliten polis sözcüsü Marc Tessier, uçağın sahibi olan pilotun yaralanmadığını ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, kazanın meydana geldiği yerde uçak ve traktörde inceleme yaptı. Kadına çarpan uçağın tek motorlu Çin yapımı Nanchang CJ-6 belirtilirken hava koşullarının uçuş için uygun olduğu belirtildi.

Tessier, “Tam olarak ne olduğunu anlamamız haftalar hatta aylar sürebilir” dedi.

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