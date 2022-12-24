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Yaramazlara biraz batar!

Çıldır Gölü sezonu açtı: Buz üzerinde halk oyunları

Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, soğukların etkisiyle kısmen donmasının ardından bu sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçiler, buzla kaplı gölün üstünde halk oyunları oynadı.

Kısmen donan Çıldır Gölü sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı (AA)

Kars’ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkisinde gölün donmasıyla buz kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. 123 kilometrekare alana sahip gölün üzerindeki buza çıkanlar keyifli anlar yaşadı.


Sezonun ilk ziyaretçileri göl üzerinde gezerek fotoğraf çektirdi. Buz tabakası ve yoğunluğunun yeterli seviyeye ulaşmasıyla ziyaretçiler atlı kızak keyfini önümüzdeki günlerde yaşayabilecek.

Ziyaretçilerden Basiret Arkan, buzla kaplanan Çıldır Gölü’ne Kafkas halk oyunu oynayarak çıktı.

Bursa’dan gelen Zehra Değirmenci ise ilk kez buz üzerine çıktığını ve heyecanlı olduğunu aktardı.

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