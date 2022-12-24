Çıldır Gölü sezonu açtı: Buz üzerinde halk oyunları

2022’de giyim yönelimlerimize kapalı günlerin ardından gelen sıkışmışlık hissi, gelecek kaygısı ve iyi günlere duyulan özlem yansıdı. Tıpkı savaş sonrası gibi. İlaveten de sürdürülebilirlik sorunları, teknoloji histerisi ve hiçbir şey olmamış gibi akan pop kültürümüz vardı.