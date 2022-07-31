‘Çikita’ kolilerinden yarım ton kokain çıktı

Britanya’daki bir limanda yapılan denetimde muz kolilerinin içinden yarım ton kokain çıktı.

Fotoğraflar: Britanya Ulusal Suç Dairesi

Polis, London Gateway Limanı’ndaki bir kargo gemisinde yaptığı aramada bulduğu, koliler içine yerleştirilmiş onlarca paket kokaine el koydu.

Ulusal Suç Dairesi, Kolombiya’dan yollanan uyuşturucu paketlerinin piyasa değerinin 40 milyon sterlin (872,45 milyon lira) olduğunu açıkladı.

Dairenin operasyonlardan sorumlu müdürü Adam Berry, operasyonla uyuşturucu kaçakçılarına büyük bir darbe vurduklarını söyledi. Uyuşturucunun satışı sayesinde elde edecekleri milyonlarca sterlini daha fazla suç işlemeleri için ‘yatırım’ olarak kullanmalarının önünü kestiklerinin altını çizdi.

Berry, başka kuruluş ve ülkelerle işbirliği yaparak uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadeleyi etkin bir biçimde sürdüreceklerini vurguladı.