Çiğdem Toker: Sosyal konut projesi bir seçim kampanyası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi’, devlet imkanlarının sonuna dek kullanılacağı anlaşılan bir seçim kampanyasıdır. Seçim kampanyalarından biri daha doğrusu.

İlk iki gün 500 bini aşkın başvuru yapılmış olması bu projenin sürdürülebilir olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bugün enerji başta olmak üzere inşaat sektöründeki maliyet artışları dolayısıyla birçok kamu projesi tasfiye ediliyor. İhaleler katılım sağlanamadığı için iptal ediliyor. Yapılmış ihaleler tekrarlanıyor. Kamunun bir yatırım projesi için belirlediği yaklaşık maliyetler sık sık revize ediliyor. İkmal ihaleleri yapılıyor. Dolayısıyla 500 bin sosyal konutun, vaat edilen maliyet ve sürede nasıl tamamlanacağının ciddi tartışılması ve toplumun net biçimde aydınlatılması gerekiyor.

Çiğdem Toker’in yazısı