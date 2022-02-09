Çiğdem Toker: Faturadaki yeni adımların uzun vadeli olma ihtimali düşük

Petrol ithal ediliyor. Ham petrol fiyatı, doğalgazı, bu da doğalgaza dayalı termik santrallarde üretilen elektriğin maliyetine yansıyor.

Döviz kuru, ithal kömürü etkiliyor. YEKDEM fiyatında belirleyici bir unsur. Bunlar da enerji bedeline yansıyor.

Döviz kuru trafo, hat, çelik, alüminyum, bakır fiyatlarını etkiliyor. Bunlar da şebeke/hat bedeline yansıyor. Bu da toplam bedeli belirliyor.

Yani Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın söz ettiği faturalardaki “yeni adımlar” talimat zinciriyle atılsa bile, enerji/döviz kuru ilişkisi nedeniyle bu adımların ömrü ve etkisinin kalıcı, uzun vadeli olma ihtimali yüksek görünmüyor. Radikal bir sistem değişikliğine gidilmeyecekse tabii.

Çiğdem Toker’in yazısı