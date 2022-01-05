Çiğdem Toker: Dondurucu soğuklarla yoksulluk arasında imkansız bir tercih

EPDK’nın onayladığı elektrik tarifeleri ile ilk kez kademeli tarife belirlendi malum. Konutlarda tüketim dönemindeki gün sayısına göre fiyatlandırılan yeni tarifede, günlük 5 kilovatsaat (kWh) tüketim esas alınacak.

Önceki yazımda 5 kWh’in neye göre belirlendiğinin açıklanması gerektiğinin altını çizmiştim.

EMO açıklamasında, 5 kWh altında yüzde 50; 5 kWh üstündeki elektrik birim fiyatlarına ise yüzde 125 zam yapıldığı belirtilirken, 4 kişilik bir ailenin asgari elektrik tüketimine dikkat çekiliyor.

Buna göre 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketimi 230 kWh olarak hesaplanıyor. Asgari 230 kWh hesabı, insanca yaşanılacak bir evde bulunması gereken elektrikli aletler üzerinden yapılıyor. Bu örnek ailenin aralıkta ödediği fatura 201 TL 58 kuruşken, son zamlardan sonra faturası 370 TL 80 kuruşa çıkacak. Artış oranı yüzde 76… Nasıl ödenecek?

Bu gerçekten hareketle ilk kademe sınırının 150 kWh’da tutulması, halkı, dondurucu soğuklarla yoksulluk arasında yapılması imkansız bir tercihin eşiğine itmek anlamına geliyor. Ama kime diyoruz.

Çiğdem Toker’in yazısı