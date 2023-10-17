Gezi tutuklusu sinemacı ve gazeteci Çiğdem Mater, ‘Sinemada Hapishane’yi yazdı. Mater’in kaleme aldığı metni Ece Dizdar seslendirdi.

Gezi Parkı davasında Osman Kavala’nın müebbet hapis cezasının yanısıra Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden’in 18 yıl hapis cezası onanmıştı.

Çiğdem Mater, YouTube’da sinema içerikleri üreten ‘Kutsal Motor’ kanalının ‘Kapsül’ programı için bir yazı kaleme aldı.

Yazı, Türkiye ve dünya sinemasından hapishane filmlerinin ve sahnelerinin yer aldığı videoyla seslendirildi.

Cezası onanmadan önce kaleme aldı

Kurgusunu Gizem Bayıksel’in, müziğini Kaan Karsan’ın, seslendirmesini ise Ece Dizdar’ın yaptığı 10 dakikalık videoyu Kutsal Motor şu sözlerle yayınladı:

*Yapımcı Çiğdem Mater, hayata geçirmediği bir belgesel fikrinden dolayı ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçuyla yargılandığı Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası aldı. Kendisinden bu program için bir şeyler yazmasını istediğimizde önceki programları izlememişti ve maalesef izleme imkanı da yoktu. Ve yaşadıkları üzerinden sinemada hapishaneleri yazısı bir süre sonra bize ulaştı.

*Not: Çiğdem Mater, bu videonun metnini Yargıtay tarafından cezası onanmadan önce kaleme almıştı.

Haklı olduğunuzdan eminseniz kahkahanız sizi bırakmıyor

Mater’in cezaevinde kaldığı odası ve koğuşunu ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde Deniz Çakır’ın tutuklandığı bölümde görebileceğimizi de söylediği videonun girişi şu sözlerle başlıyor:

“Kendimce küçük bir oyun oynuyorum. Hiç izlemediğim, nasıl yapıldığını, kime ne anlattığı konusunda hiçbir fikrim olmayan bir programa, kendimce içerik yaratıyorum. Birkaç ipucum var, programda neler olduğuna dair ve Kutsal Motor ekibine güvenim. O yüzden bence bu oyunu oynayabilirim, sizi de oyunuma ortak edebilirim. Evet, Sinemada Hapishane, çok yaratıcıyım değil mi? Hiç akla gelmeyecek bir konu seçtim, evet. Tebriği hak ediyorum…”

Hapishanenin mutsuz ve çaresiz değil aksine neşeli bir yer olduğunu da ifade eden Mater, “Hele ki haklı olduğunuzdan eminseniz, neşeniz de kahkahanız da sizi bırakmıyor. Tecrübeyle sabit” diyor.