Çiftlik Bank’ın CEO’suna bir dava daha

Brezilya’da teslim olup Türkiye’ye getirilmesinin ardından tutuklanan ‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

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İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, 130 kişi şikayetçi olarak yer alırken, toplam zararın 2 milyon 278 bin 393 lira olduğu belirtildi.

İddianamede, Aydın’ın Rusya’daki sitelerde yaygın olan ‘Çılgın Tavuklar’ isimli oyundan esinlendiği, sisteme yeni katılımcıların dahil edilerek yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturduğu belirtildi.

Savcılık, Aydın dahil 17 kişi için 2 bin 608’er yıla kadar hapis cezası isterken, iddianamenin İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dosyayla birleştirilmesi talep edildi.

İddianame birleştirilirse Aydın’a diğer davayla birlikte 77 bin 868 yıla kadar hapsi istenenmiş olacak.