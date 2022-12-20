Çiftçinin ne üreteceğine bakanlık karar verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle belirlenen ürün ve ürün gruplarında üretim yapılması izne tabi olacak. İzinsiz üretime devam edilmesi halinde, bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılanın yüzde 1’inden 5’ine kadar idari para cezası uygulanacak.

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Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre bazı ürünlerde, sözleşmeli üretim zorunlu hale gelecek. Mücbir sebepler hariç olmak üzere, sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçenler, sözleşmeye konu ürün miktarı için belirlenen bedelin yüzde 20-50’si arasında cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Gazetenin ulaştığı yasa taslağındaki değişiklikler şöyle: