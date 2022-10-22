Çiftçilerin dostu, bozkırın küçük avcısı: Kukumav kuşu

Türkiye’de görülebilen en küçük baykuş türlerinden olan kukumav kuşu, Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre genellikle tarım zararlısı olarak bilinen tarla faresi ve sürüngenleri avlayan kukumav (Athene noctua) yurtta yaşayan en küçük baykuş türleri arasında yer alıyor.

İyi avcı olmasıyla öne çıkıyor

Dünyada Akdeniz Havzası ve Avrasya boyunca yayılış gösteren kukumav kuşu, küçük yapısına karşın iyi avcı olmasıyla öne çıkıyor.

Bozkır araziler ve tarım alanları civarındaki tarım zararlılarıyla beslenen kukumav, bu özelliği sebebiyle çiftçiler arasında ‘dost’ olarak kabul görüyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde düşük riskli kategorisinde olan, yine de nadir görülebilen kukumav, Ağrı Dağı eteklerindeki Iğdır’da kayda alındı.