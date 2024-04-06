CHP’nin kazandığı Kütahya’da geçersiz oylar yeniden sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya’da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

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Kentte kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP’nin adayı 40 bin 712 oy alarak birinci çıktı.

İkinci sıradaki MHP’nin adayıysa 40 bin 110 oy aldı. Aradaki fark sadece 602.

Buradaki yarışa AKP de katıldığı için CHP aradan sıyrılmayı başardı. Üçüncü sıradaki AKP’nin oyu 37 bin 992.

MHP sonuçlara itiraz etti.

İl Seçim Kurulu, MHP’nin “Geçersiz oylar yeniden sayılsın” talebini onayladı.

CHP bu kararın iptal edilmesi için YSK’ya başvurdu. Ancak YSK bu talebi reddetti.

Böylece geçersiz oylar yeniden sayılacak.