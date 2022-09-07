CHP’nin Bitlis başkanlığına kayyım atandı

Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP Bitlis İl Başkanlığı’na il kongresini yapmak üzere tedbiren kayyım atanmasına karar verdi.

Fotoğraf:Twitter/CHP Bitlis

Halk TV’nin haberine göre CHP Genel Merkezi’nin 22 Şubat 2022 tarihinde atadığı kayyum heyeti 45 gün içersinde olağanüstü il kongresini düzenlemek üzere görevlendirilmişti.

Atanan kayyum heyetinin il kongresini düzenlememesi üzerine mahkemeye gidildi.

Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nce görülen celsede, CHP Bitlis il başkanlığına Veysi Uyanık, Zeynelabidin Küçükdağ, Rahmetullah Ak, Veysi Acar, Durmaz Sadak, İsmail Nacar, İkram Karaca kayyım olarak atandı. Veysi Uyanık, bir önceki dönem Bitlis il başkanlığı görevini yürütüyordu.

Halk TV’ye konuşan Mehmet Cahit Geylani, şunları dedi: “Diyarbakır’da olduğu gibi mahkeme tarafından siyasi bir karar verildi. Bu kararı veren hakim, Diyarbakır için de aynı kararı vermişti. Üstelik bu dava açılırken, hiçbir delegemizin imzası alınmadı. Davayı açan kişi Genel Merkez tarafından ihraç edilen biri. Mahkeme bu kişiyi kayyum olarak atamış. Biz Bitlis’te yaptığımız parti çalışmaları ile burada AKP’yi bitirdik. Kayyum atananlar AKP ile beraber hareket ediyorlar.”

Genel Merkez’in bu konuyla alakalı toplantı halinde olduğunu belirten Geylani, “Karara itiraz edeceğiz” diye konuştu.

Geylani’nin açıklamalarına yanıt veren Veysi Uyanık’sa şunları söyledi: “Mehmet Cahit Geylani, Mutki Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. 22 Şubat’ta ataması yapıldıktan sonra AKP’den istifa etti. AKP’de aldığı görevler de belli. Kendisi AKP’nin içinden geliyor. Nasıl AKP’yi bitirdi? Siyaseten çok faydalı olsaydı AKP’de bir yere gelirdi. Bizim için ulu olan partimizin böyle bir insanı getirip ataması tabanımızı da rahatsız etti. Siyaseten karşılığı olmayan ve partimize operasyon çekmeye gönderilmiş biri. Kalkıp 45 gün içerisinde partimizin tüzüğü gereği il kongresi yapması gerekirken 270 gün boyunca yapmadı. Ben yılların CHP’lisiyim. Partimizi ilimizde kongreye götüreceğiz. Kongre sonucunda kim kazanırsa da saygı duyacağız. Bu demokrasinin gereğidir. Bu gerek yerine getirilmediği için dava açtık. Neticede CHP kazanacak.”