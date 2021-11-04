CHP’liler Varank’ı protesto etti; bütçe görüşmesinde ‘Viva Zapata’ tartışması çıktı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2022 yılı merkezi bütçesi görüşmelerinde gergin anlar yaşandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener için “Değerlerine başkalaşmış” ifadelerini kullanınca CHP’liler tepki gösterdi.

Varank ise sözlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak sürdürünce, CHP’liler görüşmelerin sonunda oylamaya katılmayarak salondan ayrıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Görüşmelere Varank’ın Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’lileri hedef alan sözleri damga vurdu.

Varank, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlığına ilişkin iddiaları hatırlatarak, CHP’li Abdüllatif Şener’i hedef aldı. Bakan, Şener’e “Abdüllatif Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış bunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Varank, bu sözlerine gerekçe olarak, CHP’li Şener’in komisyonda yaptığı ‘Zapata benzetmesini’ gösterdi.

Şener, komisyondaki konuşmada, şunları söylemişti: “Herkes tartışmaya başlıyor, bazıları diyor: ‘Zapata ölmüş.’ Bazıları diyor ki ‘Zapata ölümsüzdür, ölür mü hiç, ölmemiştir; yaşıyor, bu ceset de onun değildir.’ Öldü-ölmedi tartışmaları arasında film şu cümleyle bitiyordu, diyordu ki: ‘Güçlü lider zayıf toplumun eseridir. Güçlü toplum güçlü lideri ne yapsın?”

CHP’liler Varank’ın sözlerine tepki gösterdi, ancak konuşmasını sürdüren bakan hedefine CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu koydu: “Kendisi CHP’de siyaset yaptığı için sayın Kılıçdaroğlu’yla adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP’de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu’yla anılmak istemezdim.”

CHP’li milletvekilleri bunun üzerine masalara vurarak “Terbiyesiz adam” dedi. Gerginliğin devam etmesi üzerine komisyonun AKP’li başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmelere ara verdi.

Ara sırasında CHP’liler Varank’ın bulunduğu bölüme doğru yürüyerek, sözlerini geri alması istedi. Gerginliği araya giren diğer siyasi partilerin temsilcileri düşürdü.

Aranın ardından yeniden başlayan görüşmelerde söz alan CHP’li Şener, Kılıçdaroğlu’nun ‘dürüst, namuslu ve devlet adabına sahip bir genel başkan’ olduğunu belirtti.

AKP’lilere dönen Şener, “Benim Erdoğan’la olan ilişkimle sizin Erdoğan’la ilişkinizi kıyaslamayın. Siz daha çoluk çocuksunuz. Oraya yağ çekmeden ayakta duramazsınız. Benim vaziyetim öyle değildi” dedi.

Konuşmasında sertliğin dozunu arttıran Şener, AKP’lilere “Hırsızlar ordusuna döndünüz be, hırsızlar ordusuna. Laf atıp durmayın” sözleriyle çıkıştı.

Görüşmelerin sonunda ise CHP’liler salonu terk ederek oylamaya katılmayarak Varank’ı protesto etti.

CHP’lilerin ayrıldığı görüşmenin sonunda yapılan oylamalarla muhalefet partilerinin tüm önerileri reddedilirken, bakanlık bütçesi kabul edildi.