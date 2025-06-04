CHP'li Yavuzyılmaz: Tüketici Hakem Heyeti, AKP'nin elektrik zammını ayıplı buldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “AK Parti’nin devasa elektrik faturası zammı Tüketici Hakem Heyeti tarafından ayıplı bulundu” dedi.

Fotoğraf: CHP

AKP 1 Şubat 2025’ten itibaren konutların elektrik faturalarına zam yapmış, vatandaşlar Tüketici Hakem Heyetleri’ne itiraz etmişti.

Yavuzyılmaz X’ten vatandaşların mevcut zammı yasal faiziyle alabileceğini duyurdu:

“AKP’nin devasa elektrik faturası zammı Tüketici Hakem Heyeti tarafından ayıplı bulundu! Ayıplı zam tutarının başvuru sahibi vatandaşa faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verildi. Bireysel başvuru yapılarak fahiş fatura zamlarının iptal edilmesinin yolu açıldı.

2024’de elektrik kullanımı 5.000 kWh’ı geçen konut abonelerinin, 2025’den itibaren faturalarına %96 zam yapılmıştı. Ancak zammın hangi tüketim miktarları için konutlara yapılacağı konusundaki bilgilendirme vatandaşa 7 Kasım 2024 tarihinde ilan edilmişti. Yani bilgilendirme, vatandaşın elektrik tüketim miktarlarıyla ilgili tedbir alması mümkün olamayacak şekilde geç yapılmıştı. AK Parti vatandaşı bilerek ve isteyerek zam tuzağına düşürmüştü!

Bu soyguna itiraz ettik! Paylaştığımız, Elektrik Mühendisleri Odası’nın hazırladığı dilekçeyle; 22 Mart 2025’de bir vatandaşımız Mersin’de konuyla ilgili bir itiraz başvurusu yaptı. Ardından Tüketici Hakem Heyeti kararını verdi

AK Parti’nin yaptığı elektik zammını ayıplı buldu! Ayıplı zam tutarı olan 2.305 TL’nin yasal faiziyle birlikte vatandaşa geri ödenmesine karar verdi.

Zamdan mağdur olan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum! Burada paylaştığım dilekçe örneği ve yüksek gelen elektrik faturalarınızla birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yolla haksız tahsil edilen fatura tutarlarının iadesini alabilirsiniz.“