Elektrik faturasında hesap değişiyor: 'Devlet desteği'ne tüketim ayarı

Elektrik tüketimi aylık 417 kilovatsaate ulaşan aboneler 1 Şubat itibarıyla devlet desteğinden yararlanamayacak.

Fotoğraf: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni düzenlemeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni sistemin 1 Mart’ta gelecek faturalara yansıyacağını belirten bakan şöyle konuştu:

* Vatandaşlara doğal gaz ve elektrikte 2023’te 275 milyar lira, 2024’te 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandı. Bu sene de yine bütçede elektrik tarafında 230 milyar lira, doğal gaz tarafında 200 milyar liranın üzerinde bir rakam gözüküyor.

* Yeni modelde ortalama tüketim olan 200 kilovatsaat üzerindekilerin sübvansiyon dışına alınacak. Bunun iki katından daha fazla 417 kilovatsaatlik bir tüketim varsa artık destek grubunun dışında kalsın. 42 milyon abonenin yüzde 3’ünü (1,2 milyon abone) etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz.

Aşımda faturalar ne kadar artacak?

* Bu sınırdan sonra ödeme tutarında artış miktarının yeni tarifede eski tarifeye göre aylık 417 kilovatsaatte yüzde 93, 450 kilovatsaatte yüzde 89, 600 kilovatsaatte yüzde 80, 1000 kilovatsaatte yüzde 69, 5 bin kilovatsaatte yüzde 58, 30 bin kilovatsaatte yüzde 56 düzeyinde olacak.

* 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devletin sübvansinyonundan 30 milyar lira civarında bir şey azalmış olacak.

Doğalgaza da benzer düzenleme geliyor

Doğalgazda da benzer bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bayraktar, “Muhtemelen bu kış hiçbir şey değişmeyecek. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında belki yıl sonuna doğru ancak olabilir” dedi.

Bayraktar doğalgazda tüm abonelere yüzde 65 sübvansiyon uygulandığını söyledi.

Gazetecilerin doğalgaz zammına ilişkin sorusuna yanıt veren Bayraktar “Bu ilk çeyrek için bir şey düşünmüyoruz, yani zam yok” dedi.