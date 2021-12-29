CHP’li vekil: Yılbaşı çekilişinde cepte kalabilecek tutar en fazla 96 milyon TL

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 120 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazananların cebinde kalabilecek ikramiye tutarının en fazla 96 milyon TL olacağını söyledi.

Yavuzyılmaz, Twitter paylaşımında “Talih kuşu rahmetli oldu” diye yazarak Demirören Holding ve İtalyan Sisal S.p.A tarafından kurulmuş Sisal Şans’ın milli piyango çekilişinde ödül parasından düşülecek miktarı paylaştı.

CHP’li vekil şunları kaydetti: “Şans oyunu çelişkileri Sisal Şans’a devredilmeden önce Milli Piyango İdaresi tarafından yapıyordu. İdare, Veraset ve İntikal Vergisinden muafti (yüzde 20 vergi). Talihlilere ikramiye ödemesi yapılırken kesinti uygulanmıyordu.

2021 yılında Sisal Şans’ın yaptığı tüm çekilişlerde 7 bin 703 TL’nin üzerindeki kazanılan ikramiyelere yüzde 20 vergi geldi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise talihlilerin kazanacağı 10 bin 491TL’nin üzerindeki ikramiyelerden yüzde 20 veraset ve intikal vergisi alınacaktır.”

Talih kuşu rahmetli oldu⬇️



Yılbaşı büyük ikramiyesi 120 milyon TL olarak açıklanan Sisal Şans’ın milli piyango çekilişinde;



Talihlilerin cebine kalabilecek ikramiye tutarının en fazla 96 milyon TL olacağını tespit ettik.



Kaynak: Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Madde 16 pic.twitter.com/UyuwFUvamd — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 29, 2021